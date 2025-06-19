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        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 13:45 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:45
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        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan ilçelerinde kaçakçılığa yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, 392 uyuşturucu hap, 15 gram uyuşturucu, 29 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), bin 270 kilogram tütün, 25 elektronik sigara ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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