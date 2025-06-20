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        Malatya'da tarihi eser niteliğinde 273 sikke ele geçirildi

        Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 273 sikke, 6 yüzük ile 4 heykel ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 08:49 Güncelleme: 20.06.2025 - 08:49
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        Malatya'da tarihi eser niteliğinde 273 sikke ele geçirildi
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        Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 273 sikke, 6 yüzük ile 4 heykel ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Vali Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma ekiplerince Darende ilçesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.

        Operasyonda 273 sikke, 6 yüzük, 4 heykel ile muhtelif tarihi eserlerin ele geçirildiğini ifade eden Yavuz, gözaltına alınan 2 zanlının sorgusunun devam ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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