Malatya'da tarihi eser niteliğinde 273 sikke ele geçirildi

Operasyonda 273 sikke, 6 yüzük, 4 heykel ile muhtelif tarihi eserlerin ele geçirildiğini ifade eden Yavuz, gözaltına alınan 2 zanlının sorgusunun devam ettiğini kaydetti.

Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 273 sikke, 6 yüzük ile 4 heykel ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

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