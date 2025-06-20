Kayısıya alternatif olarak lavanta üreten çiftçi kıraç araziyi ekonomiye kazandırdı

OKAN COŞKUN - Malatya'da kayısıya alternatif olarak lavanta üretimine başlayan üretici, bir yandan ek gelir elde ederken diğer yandan ise kıraç araziyi ekonomiye kazandırdı.

Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'ndeki yaklaşık 800 dönümlük kıraç araziyi Milli Emlak Genel Müdürlüğünden kiralayan 48 yaşındaki Ebubekir Gür, arazinin 150 dönümlük alanında lavanta yetiştirmeye karar verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra araziye lavanta ekimi yapan Gür, geçen yıl 15 ton yaş çiçek ve 200 litre yağ elde etti.

Çiftçi Ebubekir Gür, AA muhabirine, kayısıya alternatif olarak lavanta üretmeye başladıklarını belirtti.

Mahallelerindeki arazilerinin yanında bulunan kıraç araziyi tarıma kazandırmak için adım attıklarını anlatan Gür, şunları söyledi:

"Milli Emlak Genel Müdürlüğünden mahallemiz içerisindeki 800 dönüm kadar yeri kiraladık ve tıbbi aromatik bitki yetiştirmeye başladık. 800 dönümün 150 dönümüne lavanta ekimi yaptık. Geri kalan kısmına da çeşitli meyve fidanları diktik. Lavanta üretimine 2 yıl önce başladık ve geçen yıl ilk hasadı yapıldı. 15 ton yaş çiçek elde ettik, 200 litre yağ aldık. Bu yıl hasadımızın biraz daha artacağını düşünüyoruz. Malatya'da yaşanan zirai dondan dolayı lavantalarımız boyut olarak biraz küçük kaldı. İlerleyen yıllarda bu rakamların artacağını düşünüyoruz. Köyümüzde kıraç arazide başlamış olduğumuz alanda 15 bin tona yakın taş topladık. İlk yıl can suyunu verdik ve susuz şekilde üretim yaptık. Ekonomiye katkı sağlamaya çalışıyoruz."