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        Darende'de yeni çarşı ve kapalı otopark için çalışmalar başladı

        Malatya'nın Darende ilçesinde yeni çarşı ve kapalı otopark için çalışmalar başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:19 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:20
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        Darende'de yeni çarşı ve kapalı otopark için çalışmalar başladı
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        Malatya'nın Darende ilçesinde yeni çarşı ve kapalı otopark için çalışmalar başladı.

        Çarşı merkezinde hayata geçirilen projede, 251 iş yeri ve 400 araç kapasiteli kapalı otopark inşa edilecek.

        Proje kapsamında ayrıca 500 kişilik konferans salonu, kafeteryalar ve lokantalar yer alacak.

        Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, yaptığı açıklamada, bölgenin rezerv alan ilan edilmesinin ardından çalışmaların hız kazandığını ifade etti.

        Temel kazı çalışmalarına başlandığını aktaran Bozkurt, şunları kaydetti:

        "Zeminin balçık yapısından dolayı 1200 ile 2000 arasında fore kazık çakılacak. Hedefimiz, yaklaşık 20 metre derinliğindeki sağlam zemine ulaşmak. Bu proje tamamlandığında Darende'miz modern, estetik ve fonksiyonel bir çarşıya kavuşacak. 2026 yılının ortalarında projenin tamamlanmasını hedefliyoruz. İlçemize hayırlı olsun."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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