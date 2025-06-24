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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 18:18 Güncelleme: 24.06.2025 - 18:18
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan fiziki takip neticesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adresler ve araçlarda yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız bir tabanca ele geçirilirken, E.E, C.E, O.Y. ve T.Ö. gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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