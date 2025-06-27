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        Kayısıya alternatif olarak çilek üreten kadın siparişlere yetişemiyor

        OKAN COŞKUN - Malatya'nın Kale ilçesinde, kayısıya alternatif olarak çilek üretimine başlayan Hatice Kübra Bölükbaşıoğlu, sofralık olarak ürettiği ürünlere artan siparişleri karşılamaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:07 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:07
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        Kayısıya alternatif olarak çilek üreten kadın siparişlere yetişemiyor
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        OKAN COŞKUN - Malatya'nın Kale ilçesinde, kayısıya alternatif olarak çilek üretimine başlayan Hatice Kübra Bölükbaşıoğlu, sofralık olarak ürettiği ürünlere artan siparişleri karşılamaya çalışıyor.

        Bir gazete kupüründe ilçede yaklaşık 100 yıl önce çilek üretildiği haberinden etkilenen ve kayısıya alternatif olarak 2022 yılında 5 dekar alanda faaliyete başlayan Bölükbaşıoğlu, Fırat Kalkınma Ajansı ve Kale Belediyesinden aldığı destekle üretim alanını 25 dekara çıkardı.

        Çilek tarlasında 25 kadına da ekonomik olarak destek veren Bölükbaşıoğlu, her yıl yaklaşık 70 ton çilek üretiyor.

        Malatya ve çevre illerin sofralık çilek tüketiminin bir kısmını karşılayan Bölükbaşıoğlu, artan siparişleri karşılamaya çalışıyor.

        Çiftçi Hatice Kübra Bölükbaşıoğlu, AA muhabirine, aile ekonomisine katkı sağladığını ve üretmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Kadının üretmesinin önemli olduğunu anlatan Bölükbaşıoğlu, şöyle konuştu:

        "Kale ilçesinde kadınlarla birlikte neler yapabiliriz? dedim. Araştırırken yaklaşık 100 yıl öncesinde dut ve kayısı üretimi olduğunu gördüm. Beni etkileyen ise bir gazete kupüründe çilek üretimiydi. Fotoğrafta kasketli amcaların yetiştirdiği çilek vardı. Kale'de çok öncesinden çilek üretiliyormuş hatta kayısı ikinci plandaymış. Öncesine dönmek için bir kooperatif kurmak istedim. Gazete kupüründen yola çıkarak birçok kapıyı aşındırdım. Başarılı olduk ve birçok hanım evine ekmek götürüyor. Çok teşekkür alıyoruz. Kadınların yetiştirmesi, bakımı ve verdiği emeğin karşılığını alıyor olmaları bir örnek teşkil ediyor. Aynı zamanda bizim kurduğumuz kooperatifi gören kadınlar bir tane daha kurdular. Zirai donda kayısıların hemen hemen hepsi yandı ama çileğin verimi gayet iyi durumda. Düşüş oldu ama yine de güzel."

        - "Yıllık 60-70 ton ürün alıyoruz"

        İlçedeki kadınlara da örnek olduğunu belirten Bölükbaşıoğlu, üretimi daha da artırmak istediklerini ifade etti.

        Bölükbaşıoğlu, şöyle devam etti:

        "Kupürden yola çıktığımız işte 20-25 kadın evine ekmek götürüyor. O kadar çok talep var ki siparişlere yetişemiyoruz. Sofralıkta devam ediyoruz. Hedeflerimizden vazgeçmedik. Hayallerimizi gerçekleştirmek için Kale'nin her tarafına çilek dikmemiz lazım. Ancak sofralık ürüne yetişebiliyoruz güzel bir şey. Yıllık 60-70 ton ürün alıyoruz ve hepsini iç piyasaya veriyoruz. Gençlerin ve hanımların toprakla tanışmalarını çok isterim. Kadın isterse her şeyi başarır."

        Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığında görevli Ziraat Mühendisi Necmettin Tuncal da kadınların üretmesi için birçok destek verdiklerini belirtti.

        Tarımın daha da gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Tuncal, şunları kaydetti:

        "Makine ve ekipman desteği veriyoruz. Yeni alan oluşturduklarında fide ve tesislerle ilgili destek veriyoruz. Gıda ürünleri üretmeleri için de alt yapı oluşturuyoruz. Hibelerden destek almaları için çalışıyoruz. TKDK'den destek almaları için alt yapı oluşturuyoruz. Kayısıda meydana gelen hasarlı yıllarda böyle alternatif ürünlerin olması çiftçilerimize gelir getirerek hasarlardan gördüğü zararları biraz daha tedavi ediyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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