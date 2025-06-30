Doğanşehir Kaymakamı Sungur, göreve başladı
Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, görevine başladı.
Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, görevine başladı.
Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak görev yaparken Doğanşehir Kaymakamı olarak atanan Ahmet Fatih Sungur, kaymakamlık binası girişinde ilçe protokolü tarafından karşılandı.
Görevine başlayan Sungur, protokol üyeleriyle Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.
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