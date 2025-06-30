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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 22:25 Güncelleme: 30.06.2025 - 22:31
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8’i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına operasyon düzenledi.

        Şüphelilerin ikamet ve araçlarında arama yapan ekipler, yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 147 uyuşturucu hap, 20 gram esrar, 21 kök kenevir, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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