Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Yeşilaydan aldığı eğitimle ağabeyinin bağımlılıktan kurtulmasına destek oldu

        YETER ERDİNE - Malatya'da yaşayan 25 yaşındaki T.T, Yeşilaydan aldığı eğitim sayesinde madde bağımlısı ağabeyinin yeniden hayata tutunmasına destek oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:44 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilaydan aldığı eğitimle ağabeyinin bağımlılıktan kurtulmasına destek oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YETER ERDİNE - Malatya'da yaşayan 25 yaşındaki T.T, Yeşilaydan aldığı eğitim sayesinde madde bağımlısı ağabeyinin yeniden hayata tutunmasına destek oldu.

        Ağabeyi Y.E'nin yaklaşık 6 yıl önce madde kullanmaya başladığını fark eden T.T, ağabeyine yardımcı olmak adına Yeşilaya başvurarak bağımlılıkla mücadele konusunda psikolojik destek eğitimi aldı.

        Yaklaşık 5 yıl boyunca ağabeyinin yanında olan genç kadın, sabırla yürüttüğü destek süreci sonunda Y.E'nin 2 yıl önce bağımlılıktan tamamen kurtulmasına katkı sağladı.

        T.T, AA muhabirine, ağabeyinin madde kullanımına başlamasıyla ailesinden ve arkadaş çevresinden uzaklaştığını söyledi.

        Rehabilitasyon sürecinin oldukça zorlu geçtiğini belirten T.T, "Çok şükür kurtulduk ama çok zorlu dönemlerdi. Kendisini psikolojik olarak çok etkiledi." dedi.

        - "Yalnız kalırsa kaybolacaktı"

        Ağabeyine destek olmanın kendisine gurur verdiğini dile getiren genç kadın, şunları kaydetti:

        "Herkes ondan uzaklaştı ama ben tam tersine onunla ilgilenmeyi seçtim çünkü yalnız kalırsa tamamen kaybolacağının farkındaydım. Artık yok oluşa doğru gidiyordu. Bu süreci birlikte aştık. İlk başlarda kesinlikle bağımlı olduğunu kabul etmiyordu. Hatta bundan mutlu olduğunu, bırakmak istemediğini söylüyordu ama zamanla Yeşilaydan öğrendiğim bilgileri ona anlattım. Bunun bir bağımlılık olduğunu, aslında onu mutlu değil, mutsuz ettiğini ve zarar verdiğini gösterdim. Böylece zamanla değişmeye başladı."

        - "Çok uykusuz kaldım, çok nöbet tuttum"

        Ağabeyinin tedavi sürecinde neredeyse her an yanında olduğunu anlatan T.T, "Çok uykusuz kaldım, çok nöbet tutmak zorunda kaldım. Böyle bir durumda takip şart, çok dikkatli olmak gerekiyor. Gerçekten çok zorlu dönemdi." diye konuştu.

        T.T, bağımlı bireylerin en büyük desteği ailelerinden görmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Ne olursa olsun yakınlarınıza sırtınızı dönmeyin. Mücadeleyi bırakırsanız karşınızdaki kişi çok daha zorlu sürece giriyor. Yalnızlık, bağımlıyı daha büyük sıkıntılara sürüklüyor. Şartlar ne olursa olsun yanında olmaya çalışın. Maddi desteği kesebilirsiniz ama manevi desteği asla kesmeyin." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Trump Cumhuriyetçilere sitem etti
        Trump Cumhuriyetçilere sitem etti
        Petrovic için süre daraldı!
        Petrovic için süre daraldı!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak!
        Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli
        Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı

        Benzer Haberler

        Türk Kızılay Malatya'da depremzede çiftçilere çilek bahçesi kuracak
        Türk Kızılay Malatya'da depremzede çiftçilere çilek bahçesi kuracak
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
        TİP üyelerinden Kürecik Radar Üssü'ne yürüyüş
        TİP üyelerinden Kürecik Radar Üssü'ne yürüyüş
        Doğanşehir Kaymakamı Sungur, göreve başladı
        Doğanşehir Kaymakamı Sungur, göreve başladı
        Malatya'da buğday tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü
        Malatya'da buğday tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü