Hekimhan'da çok amaçlı salon yapımı için temel atıldı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde içerisinde düğün, taziye ve mevlit salonuyla yazlık alanın da bulunduğu çok amaçlı salonun temeli atıldı.

Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, Karşıyaka Mahallesi'ndeki çalışmalarla ilgili gazetecilere, eski ilkokulun arsasına temel attıklarını ifade etti.

Salonda park, düğün salonu, taziye ve mevlit salonu gibi çeşitli alanların bulunacağını aktaran Yıldırım, "Hekimhan'ın eksikliğini duyduğu modern bir düğün salonu da yapmış olacağız. İmalatlar şimdiden tamamlanmış vaziyette. Ağır çelikten yapılacak. Temel betonumuzu kurduktan sonra muhtemelen 45 günlük bir sürede bitireceğiz." diye konuştu.