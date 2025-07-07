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        Malatya'da yaralı halde bulunan yaralı beyaz akbaba tedaviye alındı

        Malatya'nın Darende ilçesinde, yol kenarında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki beyaz akbaba tedavi edilmek üzere korumaya alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 15:02 Güncelleme: 07.07.2025 - 15:02
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        Malatya'da yaralı halde bulunan yaralı beyaz akbaba tedaviye alındı
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        Malatya'nın Darende ilçesinde, yol kenarında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki beyaz akbaba tedavi edilmek üzere korumaya alındı.

        Yazıköy Mahallesi'nde yol kenarında beyaz akbabayı hareketsiz gören İsmail Ateş isimli bir vatandaş, yaklaştığında kuşun canlı olduğunu fark etti.

        Ateş, Doğa Koruma ve Milli Parkları arayarak destek istedi.

        Ekipler, yaptıkları incelemede kuşun nesli tükenme tehdidi altındaki beyaz akbaba olduğunu belirledi. Tedavi için merkeze götürülen kuşun, iyileştikten sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

        Ateş, AA muhabirine, kuşu yorgun halde bulduğunu ve uçamadığını belirterek, kuşun bir an önce iyileşmesini temenni etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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