Malatya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Bu arada olayda kullanılan ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan M.Ş, E.Ş. ve N.Ş. ile E.G. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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