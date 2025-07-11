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        Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 10:02 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:02
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        Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Malatya'nın Pütürge ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Nusret Kayan (60) idaresindeki 44 AE 347 plakalı traktör, Alihan Mahallesi'nde devrildi.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.

        İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Kayan, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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