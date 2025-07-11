Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.

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