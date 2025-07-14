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        Malatya'da bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 07:25 Güncelleme: 14.07.2025 - 07:25
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        Malatya'da bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

        Samanköy Konteyner Kent'te yaşayan Ö.Y, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrasında dini nikahlı eşi Eylem Y'yi (25) bıçakla yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Eylem Y, kurtarılamadı.

        Polis ekipleri kaçan Ö.Y'yi yakalayarak gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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