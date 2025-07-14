Malatya'da bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
Samanköy Konteyner Kent'te yaşayan Ö.Y, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrasında dini nikahlı eşi Eylem Y'yi (25) bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Eylem Y, kurtarılamadı.
Polis ekipleri kaçan Ö.Y'yi yakalayarak gözaltına aldı.
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