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        Doğanşehir Kaymakamı Sungur, halk günü toplantısı yaptı

        Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 16:52 Güncelleme: 22.07.2025 - 16:52
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        Doğanşehir Kaymakamı Sungur, halk günü toplantısı yaptı
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        Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Sungur, Kaymakamlık binasında, vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

        Kaymakam Sungur, vatandaşların sorunlarını dinleyip kurumlarla görüşerek çözüme kavuşturduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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