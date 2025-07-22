Doğanşehir Kaymakamı Sungur, halk günü toplantısı yaptı
Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.
Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.
Sungur, Kaymakamlık binasında, vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.
Kaymakam Sungur, vatandaşların sorunlarını dinleyip kurumlarla görüşerek çözüme kavuşturduklarını ifade etti.
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