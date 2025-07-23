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        Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 12:09 Güncelleme: 23.07.2025 - 12:09
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        Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        B.K. idaresindeki 01 APG 061 plakalı otomobil, Yaka Mahallesi'nde Miraç Kızılkaya (33), yönetimindeki 44 AEJ 774 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan B.K. ile Miraç Kızılkaya ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kızılkaya, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kızılkaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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