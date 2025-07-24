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        Malatya'da kurdun köpek yavrusunu götürmesi güvenlik kamerasında

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir evin önüne kadar gelen kurdun, köpek yavrusuna saldırması ve alıp götürmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 22:45 Güncelleme: 24.07.2025 - 22:45
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        Malatya'da kurdun köpek yavrusunu götürmesi güvenlik kamerasında
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir evin önüne kadar gelen kurdun, köpek yavrusuna saldırması ve alıp götürmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Güzelköy Mahallesine inen kurdun sokakta köpek yavrusunu ısırarak, götürmesi bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, köpeğin havlama sesi ile kurdun köpeği ağzına alarak götürmesi yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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