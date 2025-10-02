Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Yakınca Mahallesi'ndeki Manas Konteyner Kent içerisinde, M.B. ile Ali Osman K. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine M.B, yanında bulunan tabancayla Ali Osman K'yi yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
