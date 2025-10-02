Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Giriş: 02.10.2025 - 20:42 Güncelleme: 02.10.2025 - 20:45
        Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Yakınca Mahallesi'ndeki Manas Konteyner Kent içerisinde, M.B. ile Ali Osman K. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine M.B, yanında bulunan tabancayla Ali Osman K'yi yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

