        Malatya Haberleri

        Bakan Bak, Malatya'da Yakınca Gençlik Merkezi ve Tenis Kortu açılışında konuştu:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi 12 milyon insanımıza, gencimize yüzme öğretti." dedi.

        Giriş: 21.10.2025 - 17:41 Güncelleme: 21.10.2025 - 17:41
        Bakan Bak, Malatya'da Yakınca Gençlik Merkezi ve Tenis Kortu açılışında konuştu:
        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi 12 milyon insanımıza, gencimize yüzme öğretti." dedi.

        Bakan Bak, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Yakınca Gençlik Merkezi ve Tenis Kortu açılışında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra 11 ilin hızla ayağa kaldırıldığını söyledi.

        Malatya'da birçok alanda çalışmaların sürdüğünü aktaran Bakan Bak, şöyle konuştu:

        "Türkiye'de 600'ün üzerinde gençlik merkezimiz var, buradan milyonlarca gencimize dokunuyoruz. Sanattan kültüre, müziğe, dil öğrenmesine, spora pek çok aktivite yapılıyor. Bütün velilerimize, ailelere söylüyoruz. Çocuklarınızı spor tesislerine getirin, yüzme havuzlarına getirin. 'Türkiye Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' 12 milyon insanımıza, gencimize yüzme öğretti. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sporun içinden gelmesi, gençliğin içinden gelmesi ve gençlere büyük önem vermesi, bu dinamizm, bu heyecan, bu coşku her yerde yaygınlaşıyor."

        Türkiye'nin son dönemlerde spor alanında önemli başarılar aldığını ve önemli projelere imza attıklarını ifade eden Bak, şunları kaydetti:

        "Hep beraber Türkiye'nin spor yönündeki çalışmalarını izliyoruz. Hep beraber şahit olduk. Geçtiğimiz ay içerisinde Basketbol Milli Takımımız Avrupa ikincisi oldu. Voleybol Kadın Takımımız dünya ikincisi oldu. Yeni şampiyonalarda, yeni şampiyonları yetiştirmeye devam edeceğiz. Ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Malatya hizmetle buluşmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep beraber bu ülkeyi büyüyen, gelişen güçlü Türkiye'yi hep beraber ileriye doğru taşımaya devam edeceğiz. Yine Gazze'yi unutmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Gözyaşlarını silen Recep Tayyip Erdoğan. Her yerde mazlumların yanında Recep Tayyip Erdoğan. Mazlumların destekçisi Recep Tayyip Erdoğan. Türk milleti, hep beraber bu dünyada mazlumun yanında, zalimin karşısında olmaya devam edeceğiz."

        Daha sonra merkezin açılışı için kurdele kesildi.

        Programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, kurum müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

