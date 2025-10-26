Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da Bakırcılar Çarşısı'nda yapımı tamamlanan 299 iş yerinin kurası yarın çekilecek

        Malatya'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan esnaf için yapılan Bakırcılar Çarşısı'ndaki 299 iş yerinin sahipleri yarın kurayla belirlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 21:42 Güncelleme: 26.10.2025 - 21:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da Bakırcılar Çarşısı'nda yapımı tamamlanan 299 iş yerinin kurası yarın çekilecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan esnaf için yapılan Bakırcılar Çarşısı'ndaki 299 iş yerinin sahipleri yarın kurayla belirlenecek.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Bakırcılar Çarşısı'ndaki 299 iş yerinin kuralarının yarın çekileceğini bildirdi.

        Yavuz, iş yerlerinin esnafa hayırlı olmasını dileyerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Aslan geriden gelip kazandı!
        Aslan geriden gelip kazandı!
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        "10 kişiyle F.Bahçe'yle berabere kaldılar!"
        "10 kişiyle F.Bahçe'yle berabere kaldılar!"
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!

        Benzer Haberler

        Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
        Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
        Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Malatya'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Malatya'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Doğanşehir'de sonbahar renkleri hakim oldu
        Doğanşehir'de sonbahar renkleri hakim oldu
        Malatya'da otomobilin çarptığı muhtar öldü
        Malatya'da otomobilin çarptığı muhtar öldü
        Malatya'daki kayısı bahçelerinde sonbahar renkleri hakim oldu
        Malatya'daki kayısı bahçelerinde sonbahar renkleri hakim oldu