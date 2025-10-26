Malatya'da Bakırcılar Çarşısı'nda yapımı tamamlanan 299 iş yerinin kurası yarın çekilecek

Malatya'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan esnaf için yapılan Bakırcılar Çarşısı'ndaki 299 iş yerinin sahipleri yarın kurayla belirlenecek.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Bakırcılar Çarşısı'ndaki 299 iş yerinin kuralarının yarın çekileceğini bildirdi.

Yavuz, iş yerlerinin esnafa hayırlı olmasını dileyerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.