Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'daki asayiş olayları geçen yıla göre yüzde 14 azaldı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentteki asayiş olaylarının geçen yıla oranla yüzde 14 azaldığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 12:37 Güncelleme: 03.11.2025 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'daki asayiş olayları geçen yıla göre yüzde 14 azaldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentteki asayiş olaylarının geçen yıla oranla yüzde 14 azaldığını söyledi.

        Yavuz, valilik binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte suç ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

        Kentte polis ve jandarma ekiplerinin sürekli denetimler yaptığını aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

        "1 Ocak ila 31 Ekim 2025 tarihleri arasında 20 bin 921 olay meydana gelmiş, 2 bin 180 kişi gözaltına alınmış, 639'u tutuklanmıştır. 2022 ila 2025 yılını kıyasladığımızda olay sayısında yüzde 11 azalma meydana gelmiştir. 2024 ile 2025 yılını kıyasladığımızda ise yüzde 14 oranında azalış meydana gelmiştir. "

        Vali Yavuz, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını engellemek adına ekiplerin sahada denetimlere devam ettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı

        Benzer Haberler

        Lokomotif, hemzemin geçitte otomobile çarptı
        Lokomotif, hemzemin geçitte otomobile çarptı
        Doğanşehir'de kuru fasulye hasadı başladı
        Doğanşehir'de kuru fasulye hasadı başladı
        Battalgazi feribot iskelesinde gün batımı güzel görüntü oluşturdu
        Battalgazi feribot iskelesinde gün batımı güzel görüntü oluşturdu
        11. Malatya Anadolu Kitap Fuarı açıldı
        11. Malatya Anadolu Kitap Fuarı açıldı
        Malatya'da buzağı başına 280 lira ek destek verilecek
        Malatya'da buzağı başına 280 lira ek destek verilecek
        Arguvan'da Gazze'ye destek için kermes düzenlendi
        Arguvan'da Gazze'ye destek için kermes düzenlendi