Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da kendini savcı olarak tanıtan dolandırıcı suçüstü yakalandı

        Malatya'da kendini savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 16:17 Güncelleme: 04.11.2025 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da kendini savcı olarak tanıtan dolandırıcı suçüstü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da kendini savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentteki dolandırıcılık olaylarının önlenmesine ve aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bir vatandaşı banka hesaplarının terör örgütü tarafından kullanıldığını beyan ederek dolandıran ve kendini savcı olarak tanıtan A.H.M'yi 82 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek tespit etti.

        Takibe alınan ve başka bir kişiyi dolandırırken suçüstü yakalanan zanlı, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlının dolandırdığı kişiden parayı alıp bölgeden uzaklaşması daha sonra alışveriş yapması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Darende'de "Yerli Patates Tohum Şenliği" düzenlendi
        Darende'de "Yerli Patates Tohum Şenliği" düzenlendi
        AYM Başkanı Özkaya, İnönü Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuş...
        AYM Başkanı Özkaya, İnönü Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuş...
        Malatya'da organize suç örgütüne yönelik davada 116 sanık hakim karşısına ç...
        Malatya'da organize suç örgütüne yönelik davada 116 sanık hakim karşısına ç...
        Malatya'da 116 sanıklı suç örgütü davası başladı
        Malatya'da 116 sanıklı suç örgütü davası başladı
        Eşi 'Adını bile yazamıyorsun' deyince 88 yaşında okuma yazma öğrendi
        Eşi 'Adını bile yazamıyorsun' deyince 88 yaşında okuma yazma öğrendi
        Otomobil traktöre çarptı: 6 yaşındaki Aziz öldü, 3 yaralı
        Otomobil traktöre çarptı: 6 yaşındaki Aziz öldü, 3 yaralı