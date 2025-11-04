Malatya'da kendini savcı olarak tanıtan dolandırıcı suçüstü yakalandı

Malatya'da kendini savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentteki dolandırıcılık olaylarının önlenmesine ve aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bir vatandaşı banka hesaplarının terör örgütü tarafından kullanıldığını beyan ederek dolandıran ve kendini savcı olarak tanıtan A.H.M'yi 82 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek tespit etti.

Takibe alınan ve başka bir kişiyi dolandırırken suçüstü yakalanan zanlı, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlının dolandırdığı kişiden parayı alıp bölgeden uzaklaşması daha sonra alışveriş yapması yer alıyor.