Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da düğünde silahla havaya ateş açan 4 şüpheli yakalandı

        Malatya'da bir düğünde silahla havaya ateş açan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 17:12 Güncelleme: 05.11.2025 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da düğünde silahla havaya ateş açan 4 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da bir düğünde silahla havaya ateş açan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Battalgazi ilçesindeki bir düğünde silahla havaya ateş açan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, gözaltına aldıkları 4 şüphelinin adreslerinde yaptıkları aramada, 2 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirdi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Malatya'da 88 yaşında okuma yazma öğrenen Emine Genç, kitap fuarının onur k...
        Malatya'da 88 yaşında okuma yazma öğrenen Emine Genç, kitap fuarının onur k...
        Malatya'da lise öğrencileri Gazze yararına kermes düzenledi
        Malatya'da lise öğrencileri Gazze yararına kermes düzenledi
        Tohma Kanyonu sonbaharda renk cümbüşüne büründü
        Tohma Kanyonu sonbaharda renk cümbüşüne büründü
        Gıda analizlerinde kullanılan maddeleri Malatya Teknokent'te üretip patent...
        Gıda analizlerinde kullanılan maddeleri Malatya Teknokent'te üretip patent...
        Dağda kalp krizi geçirdi; helikopterle hastaneye kaldırıldı
        Dağda kalp krizi geçirdi; helikopterle hastaneye kaldırıldı
        Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı