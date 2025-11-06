Doğanşehir Kaymakamı Sungur, 88 yaşında okuma yazma öğrenen Genç'i ağırladı

Sungur daha sonra Genç'e hediye takdim etti.

Genç'in birçok kişiye örnek olduğunu ifade eden Sungur, "Öğrenmenin yaşı yoktur. Emine teyzemizin azmi ve kararlılığı hepimiz için ilham verici." dedi.

