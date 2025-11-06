Doğanşehir Kaymakamı Sungur, 88 yaşında okuma yazma öğrenen Genç'i ağırladı
Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, 88 yaşında okuma yazma öğrenen Emine Genç'i misafir etti.
Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, 88 yaşında okuma yazma öğrenen Emine Genç'i misafir etti.
Kaymakam Sungur, 88 yaşındaki Emine Genç'in okuma yazma öğrenmesinin önemli olduğunu söyledi.
Genç'in birçok kişiye örnek olduğunu ifade eden Sungur, "Öğrenmenin yaşı yoktur. Emine teyzemizin azmi ve kararlılığı hepimiz için ilham verici." dedi.
Sungur daha sonra Genç'e hediye takdim etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.