        Malatya Haberleri

        Doğanşehir'de "Çocuk Koruma Kanunu Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde "Çocuk Koruma Kanunu Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 08:53 Güncelleme: 18.11.2025 - 08:54
        Doğanşehir'de "Çocuk Koruma Kanunu Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi
        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde "Çocuk Koruma Kanunu Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

        Kaymakam Ahmet Fatih Sungur başkanlığından gerçekleştirilen toplantıda, çocukların korunması ile temel ihtiyaçlarının zamanında ve eksiksiz karşılanması ele alındı.

        Kaymakam Ahmet Fatih Sungur, yaptığı açıklamada, çocukların sağlıklı gelişiminin ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikli görevleri olduğunu belirterek, kurumların uyum içinde çalışmasının önemli olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

