Doğanşehir'de "Çocuk Koruma Kanunu Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi

Kaymakam Ahmet Fatih Sungur, yaptığı açıklamada, çocukların sağlıklı gelişiminin ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikli görevleri olduğunu belirterek, kurumların uyum içinde çalışmasının önemli olduğunu ifade etti.

Kaymakam Ahmet Fatih Sungur başkanlığından gerçekleştirilen toplantıda, çocukların korunması ile temel ihtiyaçlarının zamanında ve eksiksiz karşılanması ele alındı.

