Malatya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
İ.A. yönetimindeki 38 JA 948 plakalı tır, Erkenek Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan tır sürücüsü, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
