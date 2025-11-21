Malatya'da 2 bin 700 öğrenciye uçuş simülasyonu eğitimi verilecek

Malatya'da eğitim gören 2 bin 700 öğrenciye Newton Gezici Bilim Atölyesi'nde uçuş simülasyonu eğitimi verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bilim Kahramanları Derneği, Boeing, Türk Hava Yolları ve FIRST Scandinavia'nın desteğiyle Şehriban Günata Anadolu Lisesi'nin bahçesine Newton Gezici Bilim Atölyesi kuruldu.

Atölyede, 3 uçuş simülatörü ve eğitim materyalleri bulunuyor. Kurulan atölyede öğrenciler havacılık alanını deneyimleme ve keşfetme fırsatı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, atölye ile 2 bin 700 öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Etkinliğin 1 yıl boyunca devam edeceğini aktaran Bakır, "Öğrencilerimizin bilime olan ilgisini artıracak bu çalışmanın geleceğin bilim insanlarının yetişmesine zemin hazırlayacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.