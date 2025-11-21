Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da 2 bin 700 öğrenciye uçuş simülasyonu eğitimi verilecek

        Malatya'da eğitim gören 2 bin 700 öğrenciye Newton Gezici Bilim Atölyesi'nde uçuş simülasyonu eğitimi verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 09:44 Güncelleme: 21.11.2025 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 2 bin 700 öğrenciye uçuş simülasyonu eğitimi verilecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da eğitim gören 2 bin 700 öğrenciye Newton Gezici Bilim Atölyesi'nde uçuş simülasyonu eğitimi verilecek.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bilim Kahramanları Derneği, Boeing, Türk Hava Yolları ve FIRST Scandinavia'nın desteğiyle Şehriban Günata Anadolu Lisesi'nin bahçesine Newton Gezici Bilim Atölyesi kuruldu.

        Atölyede, 3 uçuş simülatörü ve eğitim materyalleri bulunuyor. Kurulan atölyede öğrenciler havacılık alanını deneyimleme ve keşfetme fırsatı bulacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, atölye ile 2 bin 700 öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Etkinliğin 1 yıl boyunca devam edeceğini aktaran Bakır, "Öğrencilerimizin bilime olan ilgisini artıracak bu çalışmanın geleceğin bilim insanlarının yetişmesine zemin hazırlayacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Maduro'dan Karayip kıyılarına füze talimatı
        Maduro'dan Karayip kıyılarına füze talimatı
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        Yağış yok, lodos var
        Yağış yok, lodos var
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!

        Benzer Haberler

        Malatya'da sis etkili oldu
        Malatya'da sis etkili oldu
        Malatya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Malatya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Malatya'da kontrolden çıkan tır istinat duvarına çarptı: 1 yaralı
        Malatya'da kontrolden çıkan tır istinat duvarına çarptı: 1 yaralı
        Tabancayla intihar girişiminde bulunan kadını polis son anda engelledi
        Tabancayla intihar girişiminde bulunan kadını polis son anda engelledi
        Minik yüreklerden Başkan Er'e anlamlı ziyaret
        Minik yüreklerden Başkan Er'e anlamlı ziyaret
        Malatya'da kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
        Malatya'da kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı