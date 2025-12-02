Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Darende'deki kermesten Filistin'e 1 milyon 655 bin lira destek

        Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Darende Şubesi ile İlçe Müftülüğü tarafından Filistin'e destek amacıyla düzenlenen kermesten 1 milyon 655 bin lira bağış toplandı.

        Giriş: 02.12.2025 - 08:55 Güncelleme: 02.12.2025 - 08:57
        Darende'deki kermesten Filistin'e 1 milyon 655 bin lira destek
        Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Darende Şubesi ile İlçe Müftülüğü tarafından Filistin'e destek amacıyla düzenlenen kermesten 1 milyon 655 bin lira bağış toplandı.

        İlçede Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde kurulan kermeste gönüllü vatandaşlar yaptıkları yiyecek ve ürünleri sattı.

        Gönüllüler, elde ettikleri 1 milyon 655 bin lirayı Filistin'e ulaştırılması için İlçe Müftülüğüne teslim etti.

        İlçe Müftüsü Sinan Şen, yaptığı açıklamada Darendelilere teşekkür etti.

        Filistin'e destek amacıyla Darende'nin tek yürek olduğunu aktaran Şen, "Bu anlamlı destekleri Türkiye Diyanet Vakfımız aracılığıyla mazlum Filistinli kardeşlerimize ulaştıracağız." dedi.

