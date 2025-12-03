Malatyalı öğrenciler Sivas'ın tarihi mekanlarını gezdi

Malatya'nın Arguvan ilçesindeki Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Öğrencilerin Nitelikli Eğitimle Motive Edilmesi (ÖNEM) projesi kapsamında Sivas'ın tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

Malatya Valiliği öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ÖNEM projesi kapsamında lise öğrencilerinin tarih ve kültür bilincini geliştirmek için Sivas'a kültürel gezi düzenledi.

Gezi Kulübü Başkanı Ali Turgut'un hazırladığı program doğrultusunda, lisenin müdür yardımcıları Hüseyin Ünal ve Gamze Ekici ile rehber öğretmeni Aslıhan Olcan’ın eşliğinde 50 öğrenci, Sivas'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gördü.

Sivas Kongre Müzesi, Çifte Minareli Medrese, Buruciye Medresesi, Gök Medrese ve Kent Meydanı gibi şehrin simge mekanlarını gezen öğrenciler, kentin tarihini yerinde öğrenme fırsatı buldu.