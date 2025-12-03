Malatya'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı
Malatya'nın Kale ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Bağlıca Mahallesi'nde önceki gün iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
