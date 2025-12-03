Habertürk
        Malatya Haberleri

        Malatya'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı

        Malatya'nın Kale ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        03.12.2025 - 22:29
        Malatya'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı
        Malatya'nın Kale ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Bağlıca Mahallesi'nde önceki gün iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

