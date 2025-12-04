Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da Çocuk Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği düzenlendi

        Malatya İnönü Üniversitesi bünyesindeki Çocuk Üniversitesi tarafından düzenlenen Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği'ne 15 okuldan 500'ün üzerinde öğrenci katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 14:29 Güncelleme: 04.12.2025 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da Çocuk Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya İnönü Üniversitesi bünyesindeki Çocuk Üniversitesi tarafından düzenlenen Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği'ne 15 okuldan 500'ün üzerinde öğrenci katıldı.

        İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve Çocuk Üniversitesi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Bulut, şenliğin açılışında yaptığı konuşmada, kendilerine başvuran okullardaki öğrencilere yönelik toplu etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Üniversitenin öğrenci topluluklarının da katkısıyla büyük bir bilim şenliği düzenlediklerini belirten Bulut, "15 okuldan 500'den fazla öğrenciyle Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği gerçekleştiriyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve üniversitemizin desteğiyle fazla sayıda öğrenciye ulaştık. Yıl içinde programlarımız devam edecek." diye konuştu.

        İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Demir, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam ile Çocuk Üniversitesi Müdürü Prof. Dr. Cihat Yaşaroğlu, selamlama konuşması yaptı.

        İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Gültek ile Prof. Dr. Süleyman Köytepe, konuşmaların ardından çeşitli deneyler gerçekleştirdi.

        Öğrenciler, kurulan stantları inceleyerek, yetkililerden mikroskop ve diğer deney ekipmanlarının kullanımıyla ilgili bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Göğsündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı!
        Göğsündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        Bilezikleri için keserle katletmişti! Cani için karar!
        Bilezikleri için keserle katletmişti! Cani için karar!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin

        Benzer Haberler

        Malatya'da karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi: 1 kişi hastaneye kaldırıldı
        Malatya'da karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi: 1 kişi hastaneye kaldırıldı
        Malatya Valisi Yavuz, asayiş verilerini kamuoyuyla paylaştı
        Malatya Valisi Yavuz, asayiş verilerini kamuoyuyla paylaştı
        Malatya Valisi Yavuz, kasım ayı asayiş verilerini paylaştı
        Malatya Valisi Yavuz, kasım ayı asayiş verilerini paylaştı
        Aziz Sancar Ödülü, Prof. Dr. Suat Tekin'i gururlandırdı
        Aziz Sancar Ödülü, Prof. Dr. Suat Tekin'i gururlandırdı
        Darende Belediyesi'nden özel program
        Darende Belediyesi'nden özel program
        Malatya'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı
        Malatya'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı