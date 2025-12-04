Malatya'da Çocuk Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği düzenlendi

Malatya İnönü Üniversitesi bünyesindeki Çocuk Üniversitesi tarafından düzenlenen Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği'ne 15 okuldan 500'ün üzerinde öğrenci katıldı.

İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve Çocuk Üniversitesi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Bulut, şenliğin açılışında yaptığı konuşmada, kendilerine başvuran okullardaki öğrencilere yönelik toplu etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Üniversitenin öğrenci topluluklarının da katkısıyla büyük bir bilim şenliği düzenlediklerini belirten Bulut, "15 okuldan 500'den fazla öğrenciyle Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği gerçekleştiriyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve üniversitemizin desteğiyle fazla sayıda öğrenciye ulaştık. Yıl içinde programlarımız devam edecek." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Demir, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam ile Çocuk Üniversitesi Müdürü Prof. Dr. Cihat Yaşaroğlu, selamlama konuşması yaptı.

İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Gültek ile Prof. Dr. Süleyman Köytepe, konuşmaların ardından çeşitli deneyler gerçekleştirdi.