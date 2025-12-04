Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Hekimhan Belediyesi'nden engelli vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye hediyesi

        Malatya'nın Hekimhan Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 3 engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 16:58 Güncelleme: 04.12.2025 - 16:58
        Hekimhan Belediyesi'nden engelli vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye hediyesi
        Hekimhan Belediye başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, yaptığı açıklamada, Aralık ayı meclis toplantısına katılan engelli vatandaşlara teşekkür etti.

        Hekimhan Belediye başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, yaptığı açıklamada, Aralık ayı meclis toplantısına katılan engelli vatandaşlara teşekkür etti.

        Engelli bireylerin her gün hatırlanması gerektiğini belirten Yıldırım, "Hepimizin birer engelli adayı olduğunun bilincinde olarak engelli arkadaşlarımızın özel gününde kendilerine hayır sahipleri adına birer akülü araç takdim ediyoruz." dedi.

