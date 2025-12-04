Hekimhan Belediyesi'nden engelli vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye hediyesi

Engelli bireylerin her gün hatırlanması gerektiğini belirten Yıldırım, "Hepimizin birer engelli adayı olduğunun bilincinde olarak engelli arkadaşlarımızın özel gününde kendilerine hayır sahipleri adına birer akülü araç takdim ediyoruz." dedi.

Hekimhan Belediye başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, yaptığı açıklamada, Aralık ayı meclis toplantısına katılan engelli vatandaşlara teşekkür etti.

