        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Doğanşehir'de "Doğa Bizim İçin Önemli" projesi kapsamında fidan dikildi

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde "Doğa Bizim İçin Önemli" programı kapsamında fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 16:09 Güncelleme: 04.12.2025 - 16:12
        Doğanşehir'de "Doğa Bizim İçin Önemli" projesi kapsamında fidan dikildi
        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde "Doğa Bizim İçin Önemli" programı kapsamında fidan dikildi.

        Malatya Valiliği tarafından yürütülen Öğrencilerin Nitelikli Eğitimle Motive Edilmesi (ÖNEM) projesi kapsamında Güzelköy Mahallesi'nde fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Öğrencilerin çevre bilincini artırmak ve doğaya sahip çıkan nesil yetiştirmek amacıyla okul idarecileri ve öğrenciler tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, yaptığı açıklamada, daha yeşil Doğanşehir için öğrencilerle fidan diktiklerini söyledi.

        Sungur, Doğanşehir için çalışmalara devam ettiklerini sözlerine ekledi.

