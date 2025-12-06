Yeni Malatyaspor yeterli oyuncuyla sahaya çıkmadığı için Isbaş Isparta 32 FK maçı iptal edildi
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligin 14. haftasındaki Isbaş Isparta 32 SK karşılaşmasına yeterli sayıda oyuncuyla çıkmadığı için maç iptal edildi.
Sahasında Isbaş Isparta 32 SK'yi ağırlayan Yeni Malatyaspor, mücadeleye 7 kişilik kadroyla çıktı.
Hakem Ahmet Resuloğlu, Yeni Malatyaspor'un yeterli sayıda oyuncuyla müsabakaya çıkmamasından dolayı karşılaşmayı iptal etti.
Yeni Malatyaspor, geçen hafta deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor müsabakasına da yeterli futbolcusu bulunmadığı için çıkmamıştı.
