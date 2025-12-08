Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        GÜNCELLEME - Malatya'da kaybolan 80 yaşındaki kişinin cesedi bulundu

        Malatya'nın Darende ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki kişinin cesedi sazlık alanda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 14:18 Güncelleme: 08.12.2025 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Malatya'da kaybolan 80 yaşındaki kişinin cesedi bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'nın Darende ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki kişinin cesedi sazlık alanda bulundu.

        İbrahimpaşa Mahallesi'nde dün Hasan Yaşar'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından dedektör köpeklerin de yardımıyla Yaşar'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Gün boyu geniş bir alanda aramayı sürdüren ekipler, evinin 1 kilometre yakınındaki sazlık alanda Yaşar'ın cesedini buldu.

        Yaşar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Bastonlu 'Rambo'
        Bastonlu 'Rambo'
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel

        Benzer Haberler

        Malatya'da kaybolan 80 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı
        Malatya'da kaybolan 80 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı
        Sadıkoğlu: "İşletmelerin uygun şartlı kredilere ihtiyacı var"
        Sadıkoğlu: "İşletmelerin uygun şartlı kredilere ihtiyacı var"
        Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Kuluncak'a dev altyapı ve içme suyu yatı...
        Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Kuluncak'a dev altyapı ve içme suyu yatı...
        Malatya'da 1. Kısa Film Festivali'nde son başvuru 15 Aralık
        Malatya'da 1. Kısa Film Festivali'nde son başvuru 15 Aralık
        Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Yeni Malatyaspor, oyuncu yetersizliği nedeniyle maçlara çıkamıyor
        Yeni Malatyaspor, oyuncu yetersizliği nedeniyle maçlara çıkamıyor