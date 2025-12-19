Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da trenin çarptığı genç öldü

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde trenin çarptığı 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 13:30 Güncelleme: 19.12.2025 - 13:30
        Malatya'da trenin çarptığı genç öldü
        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde trenin çarptığı 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Bostanbaşı Mahallesi Özsan Sanayi Sitesi mevkisinde demir yolu hattından karşıya geçmeye çalışan Buğrahan Sağdıç'a tren çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen Sağdıç'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

