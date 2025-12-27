Malatya-Kayseri kara yolu, kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle bazı araçların yolda mahsur kaldığı, ekiplerin bu araçları kurtarmaya çalıştığı belirtildi.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken yolun diğer araçlar için kontrollü şekilde açık tutulduğu bildirildi.

