Malatya'da karla karışık yağmur etkili oldu
Kent merkezinde etkili olan karla karışık yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.
Bazı vatandaşlar yağıştan korunmak için korunaklı alanları tercih etti.
Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar trafikte kontrollü ilerledi.
