        Malatya Haberleri

        Malatya'da karla karışık yağmur etkili oldu

        Malatya'da karla karışık yağmur etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 12:12 Güncelleme: 27.12.2025 - 12:12
        Malatya'da karla karışık yağmur etkili oldu
        Malatya'da karla karışık yağmur etkili oldu.

        Kent merkezinde etkili olan karla karışık yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

        Bazı vatandaşlar yağıştan korunmak için korunaklı alanları tercih etti.

        Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar trafikte kontrollü ilerledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

