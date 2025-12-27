Malatya'da trambüs direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Malatya'da otomobilin trambüs direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Malatya'da otomobilin trambüs direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
R.S.Y. idaresindeki 34 EE 6951 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolu Çöşnük Kavşağı'nda trambüs direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki Berkan Uçkun (25) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.