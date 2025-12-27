Habertürk
        Malatya Haberleri

        Malatya'da trambüs direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Malatya'da otomobilin trambüs direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 10:31 Güncelleme: 27.12.2025 - 10:31
        Malatya'da trambüs direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Malatya'da otomobilin trambüs direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        R.S.Y. idaresindeki 34 EE 6951 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolu Çöşnük Kavşağı'nda trambüs direğine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçtaki Berkan Uçkun (25) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

