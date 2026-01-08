Habertürk
        Malatya'da devrilen otobüsteki 6 kişi yaralandı

        Malatya'da devrilen otobüsteki 6 kişi yaralandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 12:11 Güncelleme: 08.01.2026 - 12:11
        Malatya'da devrilen otobüsteki 6 kişi yaralandı
        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Y.O. idaresindeki 44 AHH 982 plakalı otobüs, Melekbaba Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

