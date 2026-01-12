Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        MTB Başkanı Özcan, gazetecilerle bir araya geldi

        Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 13:53 Güncelleme: 12.01.2026 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        MTB Başkanı Özcan, gazetecilerle bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Özcan, borsa binasında düzenlenen programdaki konuşmasında, 7 yıldır görevde olduğunu ve birçok projeye imza attığını söyledi.

        Basın mensuplarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Özcan, şunları kaydetti:

        "Dünya Kayısı Başkenti Malatya'da, kayısının tanıtılması noktasında Anadolu Ajansı önemli katkılar verdi. Bütün gazetecileri ve Anadolu Ajansı çalışanlarını kutluyorum. 7 yıllık görev süremizde lisanslı depo, bazı ürünlerin katma değerini artıracak coğrafi işaret başvurusu ve çeşitli programlar düzenledik. Malatya kayısısının daha ileriye gitmesi için akademik anlamda İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile birçok çalışma yapıyoruz. Kayısı Malatya için önemli bir değer ve bu değeri daha da ileriye götürmek için daha çok çalışacağız."

        Özcan, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutlayarak, başarı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        MTÜ'de tarımsal eğitimin 180. yılı coşkuyla kutlandı
        MTÜ'de tarımsal eğitimin 180. yılı coşkuyla kutlandı
        Yeşilyurt Belediyesi "El Sanatları Kursları" kış günlerinin vazgeçilmezi ol...
        Yeşilyurt Belediyesi "El Sanatları Kursları" kış günlerinin vazgeçilmezi ol...
        Arguvan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Arguvan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Malatya'da aç kalan domuz ve kurtlar, yerleşim yerlerine indi
        Malatya'da aç kalan domuz ve kurtlar, yerleşim yerlerine indi
        Aç kalan tilki şehir merkezine indi
        Aç kalan tilki şehir merkezine indi
        Malatya'da kar yağış nedeniyle otobüs seferleri durduruldu
        Malatya'da kar yağış nedeniyle otobüs seferleri durduruldu