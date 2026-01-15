Habertürk
        Malatya'da karla beyaza bürünen tarihi yapılar dronla görüntülendi

        Malatya'da karla beyaza bürünen tarihi yapılar dronla görüntülendi

        Karla birlikte tarihi ve kültürel yapıların beyaz örtüyle kaplandığı Malatya'nın Darende ilçesi dronla görüntülendi.

        Giriş: 15.01.2026 - 18:32 Güncelleme: 15.01.2026 - 18:32
        Malatya'da karla beyaza bürünen tarihi yapılar dronla görüntülendi
        Karla birlikte tarihi ve kültürel yapıların beyaz örtüyle kaplandığı Malatya'nın Darende ilçesi dronla görüntülendi.

        İlçede hafta sonu etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.


        Kar yağışıyla birlikte tarihi Somuncu Baba Külliyesi, Darende evleri, Hasan Gazi Türbesi ve Şehitlik Anıtı beyaz örtüyle kaplandı.


        Somuncu Baba Külliyesi çevresinde oluşan manzara, ziyaretçilerin ve vatandaşların ilgisini çekti.

        İlçe genelinde etkili olan kar yağışı sonrası tarihi mekanlar ve yerleşim alanları dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

