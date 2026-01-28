Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Hafızasını korumak için başladığı resim hobisi oldu

        MUHAMMED BATU AK - Malatya'da 7 yıl önce yaşadığı beyin rahatsızlığı sonucu hafıza kaybı yaşama ihtimaline karşı doktor tavsiyesiyle resim kursuna başlayan 72 yaşındaki Mehmet Bozkurt, 100'den fazla tabloya imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 12:03 Güncelleme: 28.01.2026 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hafızasını korumak için başladığı resim hobisi oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUHAMMED BATU AK - Malatya'da 7 yıl önce yaşadığı beyin rahatsızlığı sonucu hafıza kaybı yaşama ihtimaline karşı doktor tavsiyesiyle resim kursuna başlayan 72 yaşındaki Mehmet Bozkurt, 100'den fazla tabloya imza attı.

        Bozkurt, 2019 yılında beyne pıhtı atma sonucu tedavi gördüğü hastanede doktorun tavsiyesiyle hafıza geriliği yaşamamak için çeşitli aktivitelere katılma kararı aldı.

        Kısa süre sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde resim kursuna katılan Bozkurt, hobi edinmiş oldu.

        Zihinsel rehabilitasyon tekniğiyle başladığı resim kursunda birçok tabloya imza atan Bozkurt, yaptığı resimlerle sergi açmayı hedefliyor.

        Mehmet Bozkurt, AA muhabirine, hobi ile uğraşırken sorunlarını unuttuğunu ve rahatladığını söyledi.

        Hocalarıyla iyi bir iletişimi olduğunu anlatan Bozkurt, "Burada çeşitli sosyal etkinliklerimiz oluyor. Şu anda 100'den fazla tablom var. Çevremdeki herkes tablolarımı istiyor. Hediye ettiklerim oldu fakat ben satmıyorum." dedi.

        İleride tablolarıyla sergi açmayı da planladığını dile getiren Bozkurt, sergiden sonra resimlerini paylaşmayı arzu ettiğini anlattı.

        - "Kovsalar bile hayatıma burada devam ederim"

        Resim çizmenin insanı rahatlattığını belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

        "Resme başladığın anda dünya bitiyor. Bütün borçlar, resim yaparken bitiyor, alacağa geçiyor. Bütün düşmanlar unutuluyor. Hiç şeyimiz, problemimiz kalmıyor. Hayatı böyle götürüyoruz. Bundan sonra da beni buradan kovsalar bile valiye giderim, belediye başkanına giderim yine de hayatıma burada devam ederim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden tokat gibi sözler!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden tokat gibi sözler!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Katilin dehşete düşüren mektubu!
        Katilin dehşete düşüren mektubu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Ons altın rekor tazeledi
        Ons altın rekor tazeledi
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Kıyamet Saati yeniden ayarlandı: Felakete 85 saniye
        Kıyamet Saati yeniden ayarlandı: Felakete 85 saniye
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Kalaşnikofla saldırdığı kişi silahı aldı, karşı ateş açtı!
        Kalaşnikofla saldırdığı kişi silahı aldı, karşı ateş açtı!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        "Küba çok yakında çökecek"
        "Küba çok yakında çökecek"
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?

        Benzer Haberler

        Malatya'da kırsal kesimlerde kar yağışı etkili oluyor
        Malatya'da kırsal kesimlerde kar yağışı etkili oluyor
        Rektör Akpolat unvanda yükselen akademisyenlere cübbelerini giydirdi
        Rektör Akpolat unvanda yükselen akademisyenlere cübbelerini giydirdi
        Arslantepe Höyüğü karla kaplı haliyle havadan görüntülendi
        Arslantepe Höyüğü karla kaplı haliyle havadan görüntülendi
        Malatya Demokratik Kadın Platformu, eşi tarafından öldürülen Beste Kızılay...
        Malatya Demokratik Kadın Platformu, eşi tarafından öldürülen Beste Kızılay...
        Ayağındaki çorabı üşüyen çocuğa veren polise teşekkür plaketi
        Ayağındaki çorabı üşüyen çocuğa veren polise teşekkür plaketi
        Darende Belediyesi'nden karla mücadelede yoğun mesai
        Darende Belediyesi'nden karla mücadelede yoğun mesai