        Malatya'da bir baba, çocukları için kardan ev yaptı

        Malatya'da bir baba, çocukları için kardan ev yaptı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir baba, çocuklarının keyifli vakit geçirmesi için kardan ev yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 10:22 Güncelleme: 29.01.2026 - 10:22
        Malatya'da bir baba, çocukları için kardan ev yaptı
        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir baba, çocuklarının keyifli vakit geçirmesi için kardan ev yaptı.

        İlçe merkezindeki yağışın ardından Mesut Yaman, yarıyıl tatilindeki çocukları Yasir Faruk ve Muhammed Fatih için kardan ev yapmaya karar verdi. Yaman, yaptığı eve halı serip soba da kurdu.

        Mesut Yaman, karın tadını çıkarmaları için çocuklarına sürpriz yaptığını söyledi.

        Kardan eve bayağı zaman harcadığını anlatan Yaman, "Kar çok yağınca çocuklar için farklı bir etkinlik yapmak istedik. Kardan ev inşa ettik ve içini tıpkı bir ev gibi döşedik. Onlar için unutulmaz bir anı oldu." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

