Malatya'da aç kalan kurt yerleşim alanına indi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yiyecek bulabilmek için yerleşim alanına inen kurt, telefon kamerasıyla görüntülendi. Kış şartlarında ilçede yiyecek bulmakta zorlandığı değerlendirilen bir kurt, Turgut Özal Mahallesi'ne inerek yerleşim yerinde yiyecek aradı. Telefon kamerasıyla kaydedilen görüntüde, yerleşim yerine inen kurdun çevreyi kontrol ettikten sonra gözden kaybolması yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.