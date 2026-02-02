Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da aç kalan kurt yerleşim alanına indi

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yiyecek bulabilmek için yerleşim alanına inen kurt, telefon kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 17:23 Güncelleme: 02.02.2026 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da aç kalan kurt yerleşim alanına indi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yiyecek bulabilmek için yerleşim alanına inen kurt, telefon kamerasıyla görüntülendi.

        Kış şartlarında ilçede yiyecek bulmakta zorlandığı değerlendirilen bir kurt, Turgut Özal Mahallesi'ne inerek yerleşim yerinde yiyecek aradı.

        Telefon kamerasıyla kaydedilen görüntüde, yerleşim yerine inen kurdun çevreyi kontrol ettikten sonra gözden kaybolması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Malatya'da sağlık altyapısı güçleniyor Ölmeztoprak: "Malatya'mızı sağlık ya...
        Malatya'da sağlık altyapısı güçleniyor Ölmeztoprak: "Malatya'mızı sağlık ya...
        AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Berat Kandili m...
        AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Berat Kandili m...
        "Yoğun Bakım Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar" sempozyumu düzenlendi
        "Yoğun Bakım Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar" sempozyumu düzenlendi
        Türkiye'nin en büyük deprem konutları alanındaki atık sular tarımsal sulama...
        Türkiye'nin en büyük deprem konutları alanındaki atık sular tarımsal sulama...
        Battalgazi'de Sosyal Yaşam Merkezi Ramazan ayında da hizmet verecek
        Battalgazi'de Sosyal Yaşam Merkezi Ramazan ayında da hizmet verecek
        Malatya'da Büyükşehir'den alt yapıya 35 milyarlık yatırım
        Malatya'da Büyükşehir'den alt yapıya 35 milyarlık yatırım