Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 20:26 Güncelleme: 02.02.2026 - 20:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        C.A. idaresindeki 44 AC 989 plakalı otomobil, Kudüs Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz Dere'ye (39) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dere, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Malatya'da aç kalan kurt yerleşim alanına indi
        Malatya'da aç kalan kurt yerleşim alanına indi
        Malatya'da sağlık altyapısı güçleniyor Ölmeztoprak: "Malatya'mızı sağlık ya...
        Malatya'da sağlık altyapısı güçleniyor Ölmeztoprak: "Malatya'mızı sağlık ya...
        AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Berat Kandili m...
        AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Berat Kandili m...
        "Yoğun Bakım Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar" sempozyumu düzenlendi
        "Yoğun Bakım Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar" sempozyumu düzenlendi
        Türkiye'nin en büyük deprem konutları alanındaki atık sular tarımsal sulama...
        Türkiye'nin en büyük deprem konutları alanındaki atık sular tarımsal sulama...