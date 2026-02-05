6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Malatya'da "asrın felaketi"nde duran saat 04.17'yi gösteriyor
OKAN COŞKUN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da, afetin meydana geldiği anda duran tren garındaki saat, felaketin simgelerinden biri oldu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün katılımıyla 13 Şubat 1931'de hizmete açılan Malatya Garı, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü.
Gardaki 95 yıllık saat, Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği 04.17'de durdu.
Tarihi gardaki saat, 3 yıldır depremin meydana geldiği an olan 04.17'yi sabit şekilde göstermeye devam ediyor.
Türkiye'nin farklı yerlerine trenle seyahat edenlerin uğrak noktası olan gardaki saat, görenlere deprem anını hatırlatıyor.
- Gardaki restore çalışmaları sürüyor
Depremlerden sonra faaliyetlerin durduğu Malatya Garı'ndaki tren seferleri ise devam ediyor.
Gar binasındaki restorasyon çalışmaları da sürüyor.
Sivas Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna yapılan başvurunun ardından Eylül 2024'te başlayan çalışmaların bu ayın sonunda tamamlanması hedefleniyor.
