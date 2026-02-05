Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Malatya'da yapılan deprem konutları sosyal donatı ve çevreci yapısıyla dikkati çekiyor

        ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da inşa edilen deprem konutları, sosyal donatı alanlarının yanı sıra çevreci özellikleriyle de dikkati çekiyor.

        Giriş: 05.02.2026 - 11:09 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:09
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Malatya'da yapılan deprem konutları sosyal donatı ve çevreci yapısıyla dikkati çekiyor
        ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da inşa edilen deprem konutları, sosyal donatı alanlarının yanı sıra çevreci özellikleriyle de dikkati çekiyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında inşa edilen konutlar, hak sahiplerine teslim edildi.

        Bu kapsamda merkez Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde yapılan konutlar çevre düzenlemesi, çocuk oyun alanları, elektrikli araç sarj istasyonu ve sosyal donatılarıyla depremzede ailelerin yeni yaşam alanı oldu.

        Konutlarda yağmur suları depolanarak, yeşil alanların sulanmasında kullanılırken çatılara yerleştirilen güneş panelleriyle elde edilen sıcak su ise dairelerde değerlendiriliyor.

        - "Burası sıcak ve güzel bir yuva"

        Yeni evine taşınan depremzede Zeynep Şener, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde evlerinin ağır hasar aldığını söyledi.

        Deprem sonrası sağlık sorunları bulunan anne ve babasıyla önce çadırda, ardından konteyner kentte yaşadıklarını anlatan Şener, zorlu bir süreç geçirdiklerini belirtti.

        Şener, "Kurada bize konut çıkınca bir yandan çok sevindim, bir yandan da içim burkuldu. Babam, depremden 3 ay sonra vefat etti. Çok şükür şimdi evimizdeyiz. Çok şükür buralar güzel, sıcak. Allah böyle bir yeri herkese versin. Geçen yıl kasım ayında taşındık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

        - "Geldik ve minnetsiz oturduk"

        Depremzede Ülker Usalar ise ablası Hayriye Usalar ile birlikte yaşadıklarını belirterek depremde evlerinin ağır hasar görmesinin ardından Amasya'ya gittiklerini ve burada Valiliğin tahsis ettiği TOKİ konutunda kira ödemeden kaldıklarını anlattı.

        Devletin ve yakınlarının desteğiyle ev eşyalarını tamamladıklarını belirten Usalar, şunları söyledi:

        "Benim eski evim bahçeliydi ama burası ondan da güzel. Evde iki kişi kalıyoruz. İlk iki kurada ev çıkmadı, 'artık takip etmeyeceğim' dedim. Üçüncü kurada yeğenim bakmış, ev çıktığını haber verdi. Hem üzüldük hem sevindik. Cumhurbaşkanımızın canı sağ olsun. Burayı verdiler, geldik ve minnetsiz oturduk."

