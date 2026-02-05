Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Depremlerden etkilenen Malatya'nın enerji altyapısına 3,5 milyar liralık yatırım

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın enerji altyapısına 3,5 milyar liralık yatırım yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 10:21 Güncelleme: 05.02.2026 - 10:21
        Depremlerden etkilenen Malatya'nın enerji altyapısına 3,5 milyar liralık yatırım
        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın enerji altyapısına 3,5 milyar liralık yatırım yapıldı.

        Fırat Elektrik Dağıtım AŞ'den (Fırat Edaş) yapılan yazılı açıklamaya göre, depremlerin ardından Malatya'da enerji altyapısının yeniden ayağa kaldırılması için sahada aralıksız çalışan Fırat Edaş, 3,5 milyar TL yatırım gerçekleştirdi. Yatırımlar kapsamında Malatya genelinde 83 dağıtım merkezi, 270 trafo, 36 bin 255 direk, 10 bin 671 armatür ile bin 701 kilometre yeni hattı şebekeye dahil edildi.

        Gerçekleştirilen yatırımlar, Malatya'da günlük yaşamın devamı açısından kritik öneme sahip altyapının yeniden ayağa kalkmasına katkı sundu. Fırat Edaş, gerçekleştirdiği çalışmalarla mevcut ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra gelecekte yaşanabilecek afetlere karşı da dirençli bir enerji altyapısı oluşturdu.

        - Öncelik hayatın devamlılığı oldu

        ​​​​​​​Açıklamada görüşlerine yer verilen Fırat Edaş Şirket Müdürü Müjdat Çelik, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da enerji altyapısının güvenli ve dayanıklı biçimde yeniden kurulmasının kendileri için teknik bir çalışmanın ötesinde sorumluluk olduğunu vurguladı.

        Çelik, "Enerji altyapısını mümkün olan en kısa sürede yeniden ayağa kaldırmak için aralıksız çalıştık. Bu süreçte önceliğimiz, yaşamın kesintisiz sürdürülebilmesi için sahada hızlı, koordineli ve kalıcı çözümler üretmekti. Yaptığımız yatırımlarla altyapıyı daha güvenli ve daha dayanıklı hale getirdik. Çalışmalarımız sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

