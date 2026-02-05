Doğanşehir'de jandarma uyuşturucuyla mücadele ve aile içi şiddet semineri verdi

Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele ve aile içi şiddet konularında farkındalık oluşturmak amacıyla seminer düzenledi. Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, suçla mücadelede eğitim ve farkındalığın önemi anlatıldı. Seminerde, güvenli internet kullanımı, dolandırıcılık ve dijital dünyada verilerin korunması konuları da ele alındı. Programa, Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Adem Kaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Tunç ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.