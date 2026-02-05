Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Doğanşehir'de jandarma uyuşturucuyla mücadele ve aile içi şiddet semineri verdi

        Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele ve aile içi şiddet konularında farkındalık oluşturmak amacıyla seminer düzenledi.

        Giriş: 05.02.2026 - 09:07 Güncelleme: 05.02.2026 - 09:07
        Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele ve aile içi şiddet konularında farkındalık oluşturmak amacıyla seminer düzenledi.

        Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, suçla mücadelede eğitim ve farkındalığın önemi anlatıldı.


        Seminerde, güvenli internet kullanımı, dolandırıcılık ve dijital dünyada verilerin korunması konuları da ele alındı.

        Programa, Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Adem Kaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Tunç ve vatandaşlar katıldı.

